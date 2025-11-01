«Флорида» и «Ванкувер» забили 13 голов на двоих, Бобровский пропустил пять шайб

«Флорида» победила «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счетом 8:5.

В составе победителей отличились Эй Джей Грир (16-я минута), Сет Джонс (20, 49), Люк Канин (23), Эван Родригес (27), Антон Лунделль (28), Сэм Беннетт (45) и Брэд Маршан (59). У проигравших шайбы забили Дрю О'Коннор (15), Джейк Дебраск (16), Элиас Петтерссон (28, 42) и Филип Гронек (44).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил пять шайб, отразив 10 из 15 бросков по своим воротам. Вратарь оформил первый в текущем сезоне результативный пас.

Нападающий Сэм Райнхарт и защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз записали на свой счет по три голевые передачи. В активе старшего из семьи Хьюзов 10 ассистов в последних трех матчах.

«Флорида» набрала 21 очко и переместилась на 5-е место в Атлантическом дивизионе. «Ванкувер» имеет в активе 20 баллов и занимает 12-е место в Западной конференции.