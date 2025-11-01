Хоккей - обозрение

«Флорида» и «Ванкувер» забили 13 голов на двоих, Бобровский пропустил пять шайб

Сегодня, 09:20 Автор: Андрей Моисеев




Флорида обыграл Ванкувер в матче НХЛ

«Флорида» победила «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счетом 8:5.

В составе победителей отличились Эй Джей Грир (16-я минута), Сет Джонс (20, 49), Люк Канин (23), Эван Родригес (27), Антон Лунделль (28), Сэм Беннетт (45) и Брэд Маршан (59). У проигравших шайбы забили Дрю О'Коннор (15), Джейк Дебраск (16), Элиас Петтерссон (28, 42) и Филип Гронек (44).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил пять шайб, отразив 10 из 15 бросков по своим воротам. Вратарь оформил первый в текущем сезоне результативный пас.

Нападающий Сэм Райнхарт и защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз записали на свой счет по три голевые передачи. В активе старшего из семьи Хьюзов 10 ассистов в последних трех матчах.

«Флорида» набрала 21 очко и переместилась на 5-е место в Атлантическом дивизионе. «Ванкувер» имеет в активе 20 баллов и занимает 12-е место в Западной конференции.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Евгений Кузнецов сыграет в Челябинске впервые с 2014 года
Первые матчи «Динамо» и «Трактора» без Кудашова и Гру. Превью КХЛ 18 ноября
«Коламбус» выиграл у «Монреаля», у Марченко ассистентский дубль и победный буллит
«Флорида» и «Ванкувер» забили 13 голов на двоих, Бобровский пропустил пять шайб
«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», Овечкин забросил 903-ю шайбу
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», забив на последней секунде овертайма
Расписание НХЛ 18 ноября: «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» и другие матчи
«Сибирь» проиграла «Драконам» и потерпела 13-е поражение подряд
«Трактор» заявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды
Александр Романов уложил на лед двух игроков «Колорадо»


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru