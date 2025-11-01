Хоккей - обозрение

«Коламбус» выиграл у «Монреаля», у Марченко ассистентский дубль и победный буллит

Сегодня, 09:50 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Марченко в матче с Монреалем забил победный буллит

«Коламбус» обыграл по буллитам «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счетом 4:3.

В составе «Блю Джекетс» шайбы забили Зак Веренски (7-я минута), Адам Фантилли (30) и Дмитрий Воронков (34). У «Канадиенс» отличились Оливер Капанен (25), Джош Андерсон (49) и Лэйн Хатсон (59).

Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль, забил победный буллит и был признан первой звездой встречи. Нападающий набирает очки в 12-й игре подряд.

Дмитрий Воронков и нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записали на свой счет по передаче.

«Коламбус» набрал 22 очка и переместился в восьмерку сильнейших на Востоке. «Монреаль» идет шестым в Восточной конференции.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Евгений Кузнецов сыграет в Челябинске впервые с 2014 года
Первые матчи «Динамо» и «Трактора» без Кудашова и Гру. Превью КХЛ 18 ноября
«Коламбус» выиграл у «Монреаля», у Марченко ассистентский дубль и победный буллит
«Флорида» и «Ванкувер» забили 13 голов на двоих, Бобровский пропустил пять шайб
«Вашингтон» выиграл у «Лос-Анджелеса», Овечкин забросил 903-ю шайбу
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев», забив на последней секунде овертайма
Расписание НХЛ 18 ноября: «Вашингтон» – «Лос-Анджелес» и другие матчи
«Сибирь» проиграла «Драконам» и потерпела 13-е поражение подряд
«Трактор» заявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера команды
Александр Романов уложил на лед двух игроков «Колорадо»


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru