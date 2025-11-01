«Коламбус» выиграл у «Монреаля», у Марченко ассистентский дубль и победный буллит Сегодня, 09:50 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» обыграл по буллитам «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счетом 4:3. В составе «Блю Джекетс» шайбы забили Зак Веренски (7-я минута), Адам Фантилли (30) и Дмитрий Воронков (34). У «Канадиенс» отличились Оливер Капанен (25), Джош Андерсон (49) и Лэйн Хатсон (59). Кирилл Марченко оформил ассистентский дубль, забил победный буллит и был признан первой звездой встречи. Нападающий набирает очки в 12-й игре подряд. Дмитрий Воронков и нападающий «Канадиенс» Иван Демидов записали на свой счет по передаче. «Коламбус» набрал 22 очка и переместился в восьмерку сильнейших на Востоке. «Монреаль» идет шестым в Восточной конференции.



Фото: tsn.ca
















