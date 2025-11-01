Первые матчи «Динамо» и «Трактора» без Кудашова и Гру. Превью КХЛ 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей. Приводим их расписание.
17:00 Автомобилист – Нефтехимик
«Нефтехимик» выиграл два последних поединка в Екатеринбурге.
17:00 Трактор – Металлург Мг
Евгений Кузнецов проведет первый матч в Челябинске с 2014 года. Первая игра «Трактора» без Бенуа Гру.
18:00 Лада – Авангард
«Авангард» выиграл 5 из 11 игр в Тольятти в рамках регулярного чемпионата.
19:00 Ак Барс – ЦСКА
Армейцы выиграли 9 из 12 последних игр в Казани. Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин набрал 7 (4+3) очков в трех матчах на прошлой неделе.
19:30 Северсталь – Динамо Мн
«Северсталь» победила в восьми последних домашних встречах у минского «Динамо».
19:30 Торпедо – Адмирал
Последняя игра в Нижнем Новгороде в январе 2025 года завершилась победой дальневосточников со счетом 6:1.
19:30 Динамо М – Спартак
Первый матч динамовцев без Алексея Кудашова.
Время начала — московское.