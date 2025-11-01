Хоккей - обозрение

Первые матчи «Динамо» и «Трактора» без Кудашова и Гру. Превью КХЛ 18 ноября

Сегодня, 10:48 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 18 ноября 2025 года

Во вторник, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей. Приводим их расписание.

17:00 Автомобилист – Нефтехимик

«Нефтехимик» выиграл два последних поединка в Екатеринбурге.

17:00 Трактор – Металлург Мг

Евгений Кузнецов проведет первый матч в Челябинске с 2014 года. Первая игра «Трактора» без Бенуа Гру.

18:00 Лада – Авангард

«Авангард» выиграл 5 из 11 игр в Тольятти в рамках регулярного чемпионата.

19:00 Ак Барс – ЦСКА

Армейцы выиграли 9 из 12 последних игр в Казани. Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин набрал 7 (4+3) очков в трех матчах на прошлой неделе.

19:30 Северсталь – Динамо Мн

«Северсталь» победила в восьми последних домашних встречах у минского «Динамо».

19:30 Торпедо – Адмирал

Последняя игра в Нижнем Новгороде в январе 2025 года завершилась победой дальневосточников со счетом 6:1.

19:30 Динамо М – Спартак

Первый матч динамовцев без Алексея Кудашова.

Время начала — московское.

Фото: ХК «Динамо» Москва







