Евгений Кузнецов сыграет в Челябинске впервые с 2014 года

Во вторник, 18 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» будет принимать на своем льду «Металлург». Предстоящая игра станет для нападающего «Магнитки» Евгения Кузнецова первой на домашнем льду с 4 марта 2014 года.

33-летний хоккеист родился в Челябинске, провел пять сезонов в составе «Трактора», в 2013 году вместе с командой вышел в финал плей-офф КХЛ и через год отправился за океан.

Кузнецов за 10 лет в «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли, попался на употреблении кокаина и прошел программу помощи хоккеистам. Транзитом через «Каролину» нападающий в 2024 году оказался в составе питерского СКА и стал главным разочарованием прошлого сезона.

1 октября форвард подписал годичный контракт с «Металлургом», но не всегда попадает в состав лидера КХЛ. Все дело в плохой физической форме и очень непростом характере игрока.

В прошлом сезоне Кузнецов пропустил матч в Челябинске из-за последствий сотрясения мозга.