В топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ всего два россиянина

Игрок обороны «Авангарда» Дамир Шарипзянов возглавляет список самых результативных защитников КХЛ в сезоне-2025/2026. На счету 29-летнего хоккеиста восемь заброшенных шайб и 16 передач.

В шестерке лучших три американца, швед и канадец. На втором месте расположился Митчелл Миллер из «Ак Барса» — 23 (10+13) очка, третью строчку занимает Райли Уолш из «Барыса» — 21 (7+14).

По 20 баллов по системе «гол+пас» набрали Джозеф Кин из «Спартака» (3+17), Робин Пресс из «Металлурга» (1+19) и Иоаннис Калдис из «Северстали» (7+13).

Пять игроков набрали по 19 очков — защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков (4+15), Максим Лажуа из «Авангарда» (Канада, 5+14), Джесси Блэкер из «Автомобилиста» (Казахстан, 6+13), Джордан Гросс из «Трактора» (США, 6+13) и Роберт Нарделла из «Торпедо» (США, 1+18).

В прошлом сезоне в итоговые топ-10 самых результативных защитников входили пять российских хоккеистов.