Подколзин побил канадца Кребса в матче «Баффало» и «Эдмонтона» Сегодня, 15:39 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» проиграл в гостях «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в «Кибэнк-центре» завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин после свистка на второй перерыв подрался с нападающим «Сэйбрз» Пейтоном Кребсом. ВИДЕО Российский хоккеист выиграл эту драку, нанеся оппоненту несколько ударов и повалив его на лед. Канадцу не смог помочь даже судья, который какое-то время не давал игрокам выявить сильнейшего. Рефери выписали обоим хоккеистам по пять минут штрафа.



Фото: Sportsnet















