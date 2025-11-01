Хоккей - обозрение

Подколзин побил канадца Кребса в матче «Баффало» и «Эдмонтона»

Сегодня, 15:39 Автор: Андрей Моисеев




«Эдмонтон» проиграл в гостях «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в «Кибэнк-центре» завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин после свистка на второй перерыв подрался с нападающим «Сэйбрз» Пейтоном Кребсом.

Российский хоккеист выиграл эту драку, нанеся оппоненту несколько ударов и повалив его на лед. Канадцу не смог помочь даже судья, который какое-то время не давал игрокам выявить сильнейшего.

Рефери выписали обоим хоккеистам по пять минут штрафа.

