«Трактор» уступил «Металлургу» в первой игре после отставки Гру

«Трактор» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забили Роман Канцеров (4-я минута), Руслан Исхаков (12), Александр Сиряцкий (39) и Валерий Орехов (48). У проигравших отличились Михаил Григоренко (9), Григорий Дронов (51) и Джош Ливо (56).

Нападающий Джош Ливо отметился голом и двумя результативными передачами. По два (1+1) очка набрали лучшие снайперы команд Михаил Григоренко и Роман Канцеров. Вернувшийся недавно из-за океана Виталий Кравцов записал на свой счет два ассиста.

«Металлург» набрал 44 очка и возглавляет турнирную таблицу КХЛ, «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (31 очко).

