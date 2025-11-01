Три очка Ливо, две передачи Кравцова и 800-й матч Ожиганова. Итоги дня в КХЛ

Во вторник, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоялись семь матчей.

«Трактор» проиграл «Металлургу» (3:4). Лучший бомбардир челябинцев Джош Ливо забил гол и сделал две передачи. По два (1+1) очка набрали Михаил Григоренко и Роман Канцеров. Вернувшийся из-за океана Виталий Кравцов записал на свой счет два ассиста.

«Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика» (6:3). Форвард екатеринбуржцев Максим Денежкин за три минуты второго периода оформил дубль.

«Авангард» победил в гостях «Ладу» (3:0). Шайбы в матче забросили Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский. Омичи одержали первую «сухую» победу в сезоне.

ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» (4:1). Лидер и главный бомбардир армейцев Даниэль Спронг отметился результативной передачей.

«Северсталь» одолела минское «Динамо» (4:2). Словацкий нападающий череповчан Адам Лишка сделал дубль и открыл счет заброшенным шайбам в нынешнем сезоне. В составе минчан шайбы забили два лучших снайпера команды — Сэм Энас и Виталий Пинчук.

«Адмирал» выиграл у «Торпедо» по буллитам (2:1). Победу дальневосточникам принес точный бросок Игоря Гераськина.

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4). Форвард красно-белых Иван Морозов забил второй гол за команду после дисквалификации. Игрок обороны красно-белых Джозеф Кин набрал 3 (1+2) очка и переместился на второе место в списке самых результативных защитников КХЛ в сезоне-2025/2026. Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов провел 800-й матч в КХЛ.