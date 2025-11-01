Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

«Тампа» одержала победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель (12-я минута, 31, 48), Никита Кучеров (20) и Даррен Рэддиш (45). Единственную шайбу в составе «Дэвилз» забил Нико Хишир с передачи Арсения Грицюка.

Кучеров провел на льду более 22 минут, нанес четыре удара в створ ворот соперника и завершил игру с показателем полезности «0».

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

Нападающий «Дэвилз» Евгений Дадонов провел первый матч после перелома руки, который он получил на старте сезона.

«Тампа» набрала 22 очка и переместилась на восьмое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает вторую строчку на Востоке.