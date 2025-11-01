Хоккей - обозрение

Бедард и Селебрини оформили по хет-трику, Кучеров набрал два очка

Сегодня, 09:28 Автор: Андрей Моисеев




Коннор Бедард, Чикаго Блэкхоукс

В ночь на 19 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей.

«Чикаго» выиграл у «Калгари» (5:2). 20-летний Коннор Бедард сделал второй в чемпионате хет-трик. После финального свистка на льду началась массовая драка.

«Детройт» выиграл у «Сиэтла» (4:2). 21-лений нападающий «Ред Уингз» Нейт Даниэльсон набрал первые 2 (1+1) очка в НХЛ.

«Торонто» обыграл «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и прервал серию из пяти поражений подряд. Победную шайбу за 54 секунды до конца овертайма забил Вильям Нюландер.

«Тампа» победила «Нью-Джерси» (5:1). Джейк Гюнцель оформил первый хет-трик в сезоне. На счету Никиты Кучерова заброшенная шайба в конце первого периода и голевая передача.

«Коламбус» проиграл «Виннипегу» (2:5). Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и форвард «Джетс» Владислав Наместников очков не набрали и завершили матч с показателем полезности «-1».

«Даллас» уступил «Айлендерс» (2:3). Джейсон Робертсон оформил дубль и набрал 12 (8+4) очков в последних пяти матчах. Микко Рантанен был удален до конца матча за толчок на борт защитника «островитян» Александра Романова.

«Сан-Хосе» победил «Юту» (3:2 ОТ). Все три шайбы в составе «Шаркс» забил первый номер драфта прошлого года Маклин Селебрини.

«Вегас» обыграл «Рейнджерс» (3:2). Нападающий «Голден Найтс» и форвард гостей Артемий Панарин записали на свой счет по передаче.

