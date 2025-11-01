Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»

В среду, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча. Приводим их расписание.
«Локомотив» встретится на своем льду с «Шанхайскими Драконами» (19:00 мск). Железнодорожники выиграли 10 из 12 матчей у китайской команды.
ХК «Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (19:30). Уфимцы выиграли пять последних матчей в Сочи.
«Локомотив» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Драконы» отстают на 10 баллов и идут седьмыми на Западе.
«Салават Юлаев» с 23 очками занимает предпоследнее место на Востоке, «Сочи» замыкает таблицу конференции.