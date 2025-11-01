Хоккей - обозрение

Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»

Сегодня, 10:05 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 19 ноября 2025 года

В среду, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча. Приводим их расписание.

«Локомотив» встретится на своем льду с «Шанхайскими Драконами» (19:00 мск). Железнодорожники выиграли 10 из 12 матчей у китайской команды.

ХК «Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (19:30). Уфимцы выиграли пять последних матчей в Сочи.

«Локомотив» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Драконы» отстают на 10 баллов и идут седьмыми на Западе.

«Салават Юлаев» с 23 очками занимает предпоследнее место на Востоке, «Сочи» замыкает таблицу конференции.

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»







