Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев» Сегодня, 10:05 Автор: Андрей Моисеев









В среду, 18 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча. Приводим их расписание. «Локомотив» встретится на своем льду с «Шанхайскими Драконами» (19:00 мск). Железнодорожники выиграли 10 из 12 матчей у китайской команды. ХК «Сочи» сыграет с «Салаватом Юлаевым» (19:30). Уфимцы выиграли пять последних матчей в Сочи. «Локомотив» набрал 40 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Драконы» отстают на 10 баллов и идут седьмыми на Западе. «Салават Юлаев» с 23 очками занимает предпоследнее место на Востоке, «Сочи» замыкает таблицу конференции.



Фото: ХК «Шанхайские Драконы»
















