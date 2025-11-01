Хоккей - обозрение

Кучеров обошел Сан-Луи в списке лучших снайперов в истории «Тампы»

Сегодня, 11:07 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» забросил шайбу на последней минуте первого периода и отдал голевой пас на Джейка Гюнцеля в третьей двадцатиминутке игры.

Кучеров довел счет своих шайб в НХЛ до 366 и он вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов «Лайтнинг» за всю историю. Форвард опередил в рейтинге Мартена Сан-Луи, который выступал в команде с 2000 по 2014 годы, а сейчас является главным тренером «Монреаля».

Впереди в списке только Венсан Лекавалье (383) и Стивен Стэмкос (555).

Фото: The Hockey Writers







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Селебрини догнал Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Рантанен травмировал Романова и был удален до конца матча
Кучеров обошел Сан-Луи в списке лучших снайперов в истории «Тампы»
Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»
Бедард и Селебрини оформили по хет-трику, Кучеров набрал два очка
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Три очка Ливо, две передачи Кравцова и 800-й матч Ожиганова. Итоги дня в КХЛ
«Трактор» уступил «Металлургу» в первой игре после отставки Гру
Подколзин побил канадца Кребса в матче «Баффало» и «Эдмонтона»
В топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ всего два россиянина


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru