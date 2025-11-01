Кучеров обошел Сан-Луи в списке лучших снайперов в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» забросил шайбу на последней минуте первого периода и отдал голевой пас на Джейка Гюнцеля в третьей двадцатиминутке игры.

Кучеров довел счет своих шайб в НХЛ до 366 и он вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов «Лайтнинг» за всю историю. Форвард опередил в рейтинге Мартена Сан-Луи, который выступал в команде с 2000 по 2014 годы, а сейчас является главным тренером «Монреаля».

Впереди в списке только Венсан Лекавалье (383) и Стивен Стэмкос (555).