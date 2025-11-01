Хоккей - обозрение

Рантанен травмировал Романова и был удален до конца матча

Сегодня, 11:32 Автор: Андрей Моисеев




Микко Рантанен травмировал Александра Романова

Форвард «Далласа» Микко Рантанен применил грязный силовой прием против защитника «Айлендерс» Александра Романова.

Финн толкнул на борт российского игрока на последней минуте третьего периода и был удален до конца матча. Судьи выписали лучшему бомбардиру «Старз» 5+10 минут, а Романов смог покинуть площадку только при помощи врачей и партнеров.

ВИДЕО

Когда Рантанен уходил в раздевалку, главный тренер «островитян» что-то громко выкрикивал в адрес нападающего «Далласа». Позднее, во время послематчевой пресс-конференции, наставник заявил, что «это не должно быть частью нашей игры».

Фото: кадр из трансляции







