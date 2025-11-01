Рантанен травмировал Романова и был удален до конца матча

Форвард «Далласа» Микко Рантанен применил грязный силовой прием против защитника «Айлендерс» Александра Романова.

Финн толкнул на борт российского игрока на последней минуте третьего периода и был удален до конца матча. Судьи выписали лучшему бомбардиру «Старз» 5+10 минут, а Романов смог покинуть площадку только при помощи врачей и партнеров.

ВИДЕО

Когда Рантанен уходил в раздевалку, главный тренер «островитян» что-то громко выкрикивал в адрес нападающего «Далласа». Позднее, во время послематчевой пресс-конференции, наставник заявил, что «это не должно быть частью нашей игры».