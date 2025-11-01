Хоккей - обозрение

Селебрини догнал Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Сегодня, 13:47 Автор: Андрей Моисеев




Маклин Селебрини, Сан-Хосе Шаркс

Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини оформил хет-трик в матче с «Ютой» и догнал Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2025/2026.

Первый номер драфта 2024 года набрал с начала сезона 30 (13+17) очков и делит второе и третье места в бомбардирской гонке с лидером «Ойлерз». У Макдэвида девять шайб и 21 передача.

Лидирует по системе «гол+пас» Натан Маккиннон — 33 (14+19). Форвард «Эвеланш» набрал 13 (4+9) очков в последних пяти играх.

На четвертой строчке расположился Коннор Бедард из «Чикаго» — 29 (13+16). На счету игрока три заброшенные шайбы в матче с «Калгари».

По 27 очков набрали Вильям Нюландер  из «Торонто» (9+18), Марк Шайфли из «Виннипега» (11+16) и Микко Рантанен из «Далласа» (9+18).

Евгений Малкин (5+18) и Кирилл Капризов (11+12) делят 20-е и-21-е места в списке лучших.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Селебрини догнал Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Рантанен травмировал Романова и был удален до конца матча
Кучеров обошел Сан-Луи в списке лучших снайперов в истории «Тампы»
Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»
Бедард и Селебрини оформили по хет-трику, Кучеров набрал два очка
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
Три очка Ливо, две передачи Кравцова и 800-й матч Ожиганова. Итоги дня в КХЛ
«Трактор» уступил «Металлургу» в первой игре после отставки Гру
Подколзин побил канадца Кребса в матче «Баффало» и «Эдмонтона»
В топ-10 защитников-бомбардиров КХЛ всего два россиянина


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru