Расписание НХЛ 20 ноября: «Вашингтон» – «Эдмонтон» и другие матчи

В ночь на четверг, 20 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

03:00 Вашингтон – Эдмонтон

Дуэль лидеров команд и лучших бомбардиров в последних пяти матчах. Александр Овечкин набрал за этот отрезок 5 (3+2) очков, на счету Коннора Макдэвида 8 (4+4) результативных баллов.

03:30 Баффало – Калгари

«Баффало» занимает последнее место в сезоне по проценту выигранных вбрасываний (42,3%), «Калгари» меньше всех забивает (2,10) и хуже всех играет в большинстве (12,7%).

05:30 Миннесота – Каролина

Матч в Роли 7 ноября завершился победой «Харрикейнз» со счетом 4:3.

06:00 Анахайм – Бостон

«Дакс» выиграли четыре последних матча у «Брюинз». Лидер «Бостона» Давид Пастрняк набрал в пяти последних играх 8 (4+4) очков.

Время начала — московское.