Хоккей - обозрение

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил 904-ю шайбу

Сегодня, 07:32 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин забросил 904-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счетом 7:4.

В составе «Кэпиталз» шайбы забили Алексей Протас (3-я минута), Александр Овечкин (7), Райан Леонард (11, 32), Энтони Бовиллье (47) и Том Уилсон (59, 60). У проигравших отличились Дарнелл Нурс (8, 13), Давид Томашек (43) и Леон Драйзайтль (48).

Овечкин забросил 904-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Игрок провел на льду около 17 минут, сделал два броска по воротам Стюарта Скиннера и завершил игру с показателем полезности «+2».

«Вашингтон» набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» с 22 баллами идет 11-м на Западе.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Три очка Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»
Расписание КХЛ 20 ноября: «Автомобилист» — «Металлург» и другие матчи
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил 904-ю шайбу
Расписание НХЛ 20 ноября: «Вашингтон» – «Эдмонтон» и другие матчи
Селебрини догнал Макдэвида в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Рантанен травмировал Романова и был удален до конца матча
Кучеров обошел Сан-Луи в списке лучших снайперов в истории «Тампы»
Расписание КХЛ 19 ноября: «Локомотив» — «Драконы», ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»
Бедард и Селебрини оформили по хет-трику, Кучеров набрал два очка
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru