«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон», Овечкин забросил 904-ю шайбу

«Вашингтон» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счетом 7:4.

В составе «Кэпиталз» шайбы забили Алексей Протас (3-я минута), Александр Овечкин (7), Райан Леонард (11, 32), Энтони Бовиллье (47) и Том Уилсон (59, 60). У проигравших отличились Дарнелл Нурс (8, 13), Давид Томашек (43) и Леон Драйзайтль (48).

Овечкин забросил 904-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Игрок провел на льду около 17 минут, сделал два броска по воротам Стюарта Скиннера и завершил игру с показателем полезности «+2».

«Вашингтон» набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» с 22 баллами идет 11-м на Западе.