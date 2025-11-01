Хоккей - обозрение

Расписание КХЛ 20 ноября: «Автомобилист» — «Металлург» и другие матчи

Сегодня, 08:39 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 20 ноября 2025 года

В четверг, 20 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей. Приводим их расписание.

17:00 Автомобилист – Металлург

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев набрал 10 (3+7) очков в последних пяти играх.

17:00 Трактор – Амур

Поединок между командами в Хабаровске 11 ноября завершился победой гостей (2:1 ОТ).

19:00 Северсталь – Адмирал

Команды подходят к игре в Череповце, имея за плечами по три победы подряд. «Северсталь» выиграла у «Адмирала» 8 из 10 домашних матчей.

19:30 Торпедо – Спартак

Нижегородцы выиграли 7 из 9 последних домашних игр у «Спартака».

19:30 Динамо Мн – ЦСКА

Минчане выиграли 7 последних домашних матчей у ЦСКА в рамках регулярного чемпионата и плей-офф.

19:30 Динамо М – Сибирь

Встреча в Новосибирске пять дней назад завершилась победой динамовцев со счетом 3:2. Текущая серия поражений «Сибири» насчитывает 13 матчей.

Время начала — московское.

Фото: ХК «Автомобилист»







