Расписание КХЛ 20 ноября: «Автомобилист» — «Металлург» и другие матчи

В четверг, 20 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей. Приводим их расписание.
17:00 Автомобилист – Металлург
Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев набрал 10 (3+7) очков в последних пяти играх.
17:00 Трактор – Амур
Поединок между командами в Хабаровске 11 ноября завершился победой гостей (2:1 ОТ).
19:00 Северсталь – Адмирал
Команды подходят к игре в Череповце, имея за плечами по три победы подряд. «Северсталь» выиграла у «Адмирала» 8 из 10 домашних матчей.
19:30 Торпедо – Спартак
Нижегородцы выиграли 7 из 9 последних домашних игр у «Спартака».
19:30 Динамо Мн – ЦСКА
Минчане выиграли 7 последних домашних матчей у ЦСКА в рамках регулярного чемпионата и плей-офф.
19:30 Динамо М – Сибирь
Встреча в Новосибирске пять дней назад завершилась победой динамовцев со счетом 3:2. Текущая серия поражений «Сибири» насчитывает 13 матчей.
Время начала — московское.