Три очка Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину» Сегодня, 09:09 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла по буллитам «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра» завершился со счетом 4:3. В составе «Уайлд» шайбы забили Брок Фэйбер (2-я минута), Мэтт Болди (12) и Матс Цуккарелло (41). У проигравших отличились Джексон Блейк (35, 59) и Себастьян Ахо (47). В серии буллитов победный бросок на счету Мэтта Болди. Кирилл Капризов («Миннесота») и Андрей Свечников («Каролина») отметились результативными передачами и не реализовали свои попытки в серии буллитов. Нападающий «Уайлд» Данила Юров записал на свой счет две результативные передачи. «Дикари» набрали 24 очка и переместились на восьмое место в Западной конференции. «Каролина» продолжает лидировать на Востоке.



Фото: The Hockey Writers















