Леон Драйзайтль вошел в топ-100 снайперов НХЛ за всю историю

Леон Драйзайтль, Эдмонтон Ойлерз

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном», который завершился победой «Кэпиталз» со счетом 7:4, нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в середине третьего периода и вошел топ-100 снайперов в истории лиги.

Всего на счету 30-летнего форварда 413 шайб за 812 игр. Драйзайтль был выбран на драфте 2015 года под общим третьим номером и все 12 сезонов провел в составе «Эдмонтона».

В этом чемпионате на счету игрока 14 заброшенных шайб. Наибольшую результативность (55 голов) Драйзайтль показал в сезоне 2021/2022. В четырех сезонах форвард канадского клуба забивал 50 и более раз.

