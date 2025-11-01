Расписание НХЛ 21 ноября: «Монреаль» – «Вашингтон» и другие матчи

В ночь на пятницу, 21 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся 12 матчей. Приводим их расписание.

03:00 Торонто – Коламбус

«Торонто» много забивает (3,50, 4-е место в лиге), но еще больше пропускает (3,70, 31-е место). Очный поединок в Коламбусе 30 октября завершился победой «Блю Джекетс» со счетом 6:3.

03:00 Детройт – Айлендерс

«Островитяне» в конце октября выиграли дома у «Ред Уингз» со счетом 7:2. В последних играх разыгрался шведский форвард «Детройта» Лукас Рэймонд — 10 (2+8) очков.

03:00 Флорида – Нью-Джерси

В обеих командах много травмированных ключевых хоккеистов. «Дэвилз» выиграли три последних матча в Санрайзе.

03:00 Филадельфия – Сент-Луис

Оба клуба мало забивают, однако «Сент-Луис» еще и много пропускает (3,80, 32- место).

03:00 Монреаль – Вашингтон

40-летний Александр Овечкин забил в трех матчах подряд и во всех из них «Кэпиталз» набирают очки.

03:30 Тампа-Бэй – Эдмонтон

Коннор Макдэвид набрал 8 (2+6) баллов в последних пяти играх, у Никиты Кучерова за этот период в активе 4 (2+2) очка.

04:00 Чикаго – Сиэтл

«Блэкхоукс» забивают намного больше соперника (3,37 против 2,68), однако проиграли очный поединок в Сиэтле две недели назад (1:3).

05:00 Юта – Вегас

Единственный матч между командами в Солт-Лейк-Сити в ноябре 2024 года завершился победой «Голден Найтс» (4:2).

05:00 Колорадо – Рейнджерс

Натан Маккиннон показывает феноменальную результативность в последних пяти играх (13 очков), Артемий Панарин тоже хорош (9 очков).

06:00 Анахайм – Оттава

«Утки» неудачно съездили на последний выезд (три поражения), но исправно продолжают набирать очка в домашних поединках.

06:00 Ванкувер – Даллас

Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз в пяти последних матчах 11 раз ассистировал партнерам по команде.

06:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес

Сколько шайб забьет Маклин Селебрини?

Время начала — московское.