Павел Минтюков хочет перейти из «Анахайма» в другой клуб

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков уведомил руководство «Дакс», что хочет перейти в другой клуб. Об этом сообщает инсайдер телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Российский хоккеист провел в этом сезоне 18 матчей и отдал три голевые передачи. В последних двух играх с «Ютой» и «Бостоном» игрок участия не принимал.

Защитник проиграл конкуренцию Олену Целлвегеру и Джексону Лакомбу на левом краю обороны «Дакс». Вместо Минтюкова из низшей лиги вызвали Иэна Мура.

21-летний Минтюков был выбран на драфте 2022 года под общим 10-м номером и провел два полноценных сезона за «Анахайм».