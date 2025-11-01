«Амур» отгрузил шесть шайб бывшей команде Гру Сегодня, 19:44 Автор: Андрей Моисеев









«Амур» выиграл в гостях у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Челябинске завершился со счетом 6:4. Шайбы в матче забили: Артем Шварев (6-я минута), Алекс Гальченюк (8, 60), Кирилл Петьков (15, 19) и Кирилл Ураков (18) — Андрей Прибыльский (10), Егор Коршков (17), Андрей Светлаков (31) и Джош Ливо (44). Челябинские хоккеисты проиграли второй матч после отставки главного тренера Бенуа Гру. «Амур» набрал 26 очков и переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 31 очками идет шестым на Востоке.



Фото: ХК «Трактор»
















