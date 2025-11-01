Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

«Вашингтон» выиграл в гостях у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Белл-центра» завершилась со счетом 8:4.

В составе победителей отличились Александр Овечкин (2-я минута, 57, 58), Этен Фрэнк (23, 24), Джейкоб Чикран (35) и Сонни Милано (38, 59). У проигравших шайбы забросили Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Судзуки (36) и Майк Мэтисон (46).

Овечкин оформил хет-трик и довел счет своих шайб в заокеанской карьере до 907. Российский нападающий также ассистировал при первой шайбе Этена Фрэнка при игре в большинстве.

Форвард «Канадиенс» Иван Демидов записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» набрал 24 очка после 21 матча, в активе «Монреаля» 23 очка после 20 игр. Следующий матч «Кэпиталз» проведут 23 ноября против «Тампа-Бэй».