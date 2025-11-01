Хоккей - обозрение

Дубль и передача Шабанова помогли «Айлендерс» разгромить «Детройт»

Сегодня, 06:32 Автор: Андрей Моисеев




Максим Шабанов, Нью-Йорк Айлендерс

«Айлендерс» крупно обыграли в гостях «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Литтл Сизарс-арене» завершился со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Калум Ритчи (7-я минута), Максим Шабанов (15, 47), Мэтью Барзал (24) и Бо Хорват (26).

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов оформил первый дубль в заокеанской карьере, ассистировал Калуму Ритчи и был признан первой звездой встречи.

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил второй шатаут в сезоне.

«Айлендерс» набрали 26 очков и переместились на третье место в Восточной конференции. «Детройт» с 25 очками занимает четвертую строчку на Востоке.

