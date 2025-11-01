Овечкин опередил Сакика и вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» и вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

40-летний российский хоккеист за все время выступления за океаном набрал 1643 (907+736) очка и вытеснил из 10-ки лучших по системе «гол+пас» Джо Сакика.

100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

На девятой строчке в списке расположился Сидни Кросби, на счету которого 1708 (637+1071) результативных баллов. Возглавляет его легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков.

В этом сезоне Овечкин в 21 матче забросил 10 шайб и отдал 10 передач.