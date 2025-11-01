Гол и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

«Коламбус» выиграл в гостях у «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счетом 3:2.

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Дмитрий Воронков (24-я минута) и Адам Фантилли (33, 65). У хозяев отличились Дакота Мермис (35) и Джон Таварес (44).

Воронков забросил 9-ю шайбу в сезоне. В этой встрече на его счету также результативный пас.

Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

«Торонто» проиграл шесть из семи последних матчей и занимает предпоследнее место в Восточной конференции. «Коламбус» набрал 24 очка и идет восьмым на Востоке.