«Тампа» обыграла «Эдмонтон», Кучеров сделал 10-ю передачу в сезоне Сегодня, 07:36 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» одержала победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершился со счетом 2:1. В основное время отличились Трент Фредерик с передачи Леона Драйзайтля (2-я минута) и Ник Пол, которому ассистировали Янис Мозер и Эмиль Лиллеберг (58). Победную шайбу на второй минуте овертайма забил Джейк Гюнцель с передач Даррена Рэддиша и Никиты Кучерова. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам и был признан второй звездой встречи. «Эдмонтон» проиграл четыре из пяти последних матчей. «Тампа» набрала 24 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтяники» с 23 баллами занимают 11-ю строчку на Западе.



Фото: tsn.ca















