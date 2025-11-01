«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», у Маккиннона — дубль, у Панарина — «-4»

«Рейнджерс» проиграли в гостях «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Денвере завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон (20-я минута, 51), Кейл Макар (38, 59), Брок Нельсон (43) и Росс Колтон (60). У гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер (3), Адам Эдстрем (24) и Джей Ти Миллер (51).

Лидер «Колорадо» оформил дубль в матче и сделал 20-ю результативную передачу в сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду почти 19 минут, сделал один бросок по воротам Скотта Уэджвуда и завершил поединок с показателем полезности «-4».

Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 29 из 33 бросков в створ своих ворот.

«Колорадо» набрал 33 очка и возглавляет общую турнирную таблицу чемпионата. «Рейнджерс» с 22 баллами занимают 14-е место в Восточной конференции.