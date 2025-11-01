Хоккей - обозрение

«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», у Маккиннона — дубль, у Панарина — «-4»

Сегодня, 08:06 Автор: Андрей Моисеев




Натан Маккиннон, Колорадо Эвеланш

«Рейнджерс» проиграли в гостях «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Денвере завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон (20-я минута, 51), Кейл Макар (38, 59), Брок Нельсон (43) и Росс Колтон (60). У гостей шайбы забросили Джей Ти Миллер (3), Адам Эдстрем (24) и Джей Ти Миллер (51).

Лидер «Колорадо» оформил дубль в матче и сделал 20-ю результативную передачу в сезоне.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду почти 19 минут, сделал один бросок по воротам Скотта Уэджвуда и завершил поединок с показателем полезности «-4».

Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 29 из 33 бросков в створ своих ворот.

«Колорадо» набрал 33 очка и возглавляет общую турнирную таблицу чемпионата. «Рейнджерс» с 22 баллами занимают 14-е место в Восточной конференции.

Фото: The Hockey Writers







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Расписание КХЛ 21 ноября: «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев»
Овечкин обошел Эспозито и догнал Халла по числу хет-триков в НХЛ
«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», у Маккиннона — дубль, у Панарина — «-4»
«Тампа» обыграла «Эдмонтон», Кучеров сделал 10-ю передачу в сезоне
Гол и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»
Овечкин опередил Сакика и вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ
Дубль и передача Шабанова помогли «Айлендерс» разгромить «Детройт»
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
«Амур» отгрузил шесть шайб бывшей команде Гру
Павел Минтюков хочет перейти из «Анахайма» в другой клуб


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru