Хоккей - обозрение

Овечкин обошел Эспозито и догнал Халла по числу хет-триков в НХЛ

Сегодня, 08:38 Автор: Андрей Моисеев




Овечкин оформил хет-трик в матче с Монреалем

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Монреалем», который состоялся 21 ноября в провинции Квебек.

Российский форвард реализовал большинство на первой минуте первого периода, в конце третьей двадцатиминутки замкнул передачу Дилана Строума и поразил пустые ворота соперника.

На данным момент на счету Овечкина 33 хет-трика. По этому показателю хоккеист опередил Фила Эспозито (32) и догнал Бретта Халла (33).

Лидируют по количеству хет-триков Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Расписание КХЛ 21 ноября: «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев»
Овечкин обошел Эспозито и догнал Халла по числу хет-триков в НХЛ
«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», у Маккиннона — дубль, у Панарина — «-4»
«Тампа» обыграла «Эдмонтон», Кучеров сделал 10-ю передачу в сезоне
Гол и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»
Овечкин опередил Сакика и вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ
Дубль и передача Шабанова помогли «Айлендерс» разгромить «Детройт»
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
«Амур» отгрузил шесть шайб бывшей команде Гру
Павел Минтюков хочет перейти из «Анахайма» в другой клуб


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru