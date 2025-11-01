Овечкин обошел Эспозито и догнал Халла по числу хет-триков в НХЛ Сегодня, 08:38 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Монреалем», который состоялся 21 ноября в провинции Квебек. Российский форвард реализовал большинство на первой минуте первого периода, в конце третьей двадцатиминутки замкнул передачу Дилана Строума и поразил пустые ворота соперника. На данным момент на счету Овечкина 33 хет-трика. По этому показателю хоккеист опередил Фила Эспозито (32) и догнал Бретта Халла (33). Лидируют по количеству хет-триков Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).



Фото: nhl.com















