Расписание КХЛ 21 ноября: «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев»

Сегодня, 09:42 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 21 ноября 2025 года

В пятницу, 21 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча. Приводим их расписание.

«Барыс» будет принимать на своем льду «Салават Юлаев» (17:00 мск). Уфимские хоккеисты выиграли 8 из 11 последних матчей в Астане. «СЮ» имеет лучшие показатели по игре в меньшинстве (84,6%).

«Нефтехимик» встретится дома с «Ак Барсом» (19:30). Третье в сезоне дерби Татарстана. В первых двух матчах команды одержали победы в гостях. «Ак Барс» выиграл 10 из 15 последних игр в Нижнекамске.

Время начала — московское.

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» расположился на пятой строчке (31 очко), «Барыс» — восьмой (25), «Салават Юлаев» — 10-й (23).


