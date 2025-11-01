Хоккей - обозрение

Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить «Динамо»

Сегодня, 14:18 Автор: Андрей Моисеев




Роман Ротенберг

Экс-тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, согласится ли он возглавить московское «Динамо», если от руководства команды поступит такое предложение.

«Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Ротенберг является членом совета директоров московских динамовцев и в данный момент возглавляет сборную «Россия 25».

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске.

После отставки Алексея Кудашова исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Вячеслав Козлов.

