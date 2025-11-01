Расписание НХЛ 22 ноября: «Питтсбург» – «Миннесота» и другие матчи

В ночь на субботу, 22 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

03:00 Питтсбург – Миннесота

«Питтсбург» в текущем сезоне занимает второе место по пропущенным шайбам (2,47) и лучше всех реализует большинство (34,1%). «Миннесота» выиграла пять из шести последних матчей.

03:00 Баффало – Чикаго

«Баффало» по-прежнему лучшие всех играет в меньшинстве (89,8%) и прочно занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

04:00 Виннипег – Каролина

Самыми результативными игроками обеих команд в последних пяти матчах стали защитники. В «Харрикейнз» Шейн Гостисбер набрал за этот период 6 (0+6) очков, на счету игрока обороны «Джетс» Джоша Моррисси 9 (2+7) результативных баллов.

06:30 Лос-Анджелес – Бостон

«Лос-Анджелес» удачно провел шестиматчевую выездную серию (четыре победы и два поражения), но отвратительно играет дома (одна победа и шесть поражений).

Время начала — московское.