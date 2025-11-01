Хоккей - обозрение

Расписание НХЛ 22 ноября: «Питтсбург» – «Миннесота» и другие матчи

Сегодня, 18:59 Автор: Андрей Моисеев




НХЛ, Питтсбург — Миннесота 22 ноября

В ночь на субботу, 22 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

03:00 Питтсбург – Миннесота

«Питтсбург» в текущем сезоне занимает второе место по пропущенным шайбам (2,47) и лучше всех реализует большинство (34,1%). «Миннесота» выиграла пять из шести последних матчей.

03:00 Баффало – Чикаго

«Баффало» по-прежнему лучшие всех играет в меньшинстве (89,8%) и прочно занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

04:00 Виннипег – Каролина

Самыми результативными игроками обеих команд в последних пяти матчах стали защитники. В «Харрикейнз» Шейн Гостисбер набрал за этот период 6 (0+6) очков, на счету игрока обороны «Джетс» Джоша Моррисси 9 (2+7) результативных баллов.

06:30 Лос-Анджелес – Бостон

«Лос-Анджелес» удачно провел шестиматчевую выездную серию (четыре победы и два поражения), но отвратительно играет дома (одна победа и шесть поражений).

Время начала — московское.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Расписание НХЛ 22 ноября: «Питтсбург» – «Миннесота» и другие матчи
Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить «Динамо»
Расписание КХЛ 21 ноября: «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев»
Овечкин обошел Эспозито и догнал Халла по числу хет-триков в НХЛ
«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», у Маккиннона — дубль, у Панарина — «-4»
«Тампа» обыграла «Эдмонтон», Кучеров сделал 10-ю передачу в сезоне
Гол и пас Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»
Овечкин опередил Сакика и вошел в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ
Дубль и передача Шабанова помогли «Айлендерс» разгромить «Детройт»
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль»


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru