«Миннесота» разгромила «Питтсбург», Капризов забил 12-й гол в сезоне

«Миннесота» обыграла в гостях «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счетом 5:0.

Шайбы в игре забросили Мэтт Болди (4-я минута, 38), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду более 19 минут, забил 12-й гол в сезоне, сделал передачу на Болди и завершил поединок с показателем полезности «+2».

Данила Юров, Яков Тренин и Евгений Малкин приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились. Владимир Тарасенко внесен в список травмированных.

Голкипер «Пингвинз» Сергей Мурашов сменил в воротах латвийца Артура Шилова после четвертой пропущенной шайбы.

«Миннесота» в 10 играх в ноябре одержала восемь побед и занимает пятое место в Западной конференции. «Питтсбург» с 24 очками идет пятым на Востоке.