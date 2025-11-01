Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Виннипег»

«Каролина» выиграла в гостях у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Канада Лайф-центра» завершился со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я минута, 24), Сет Джарвис (27) и Андрей Свечников (44). У проигравших отличились Джош Моррисси (4) и Габриэль Виларди (10, 45).

Свечников провел на льду более 18 минут, сделал пять бросков по воротам Эрика Комри, забил 7-ю шайбу в сезоне и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Каролина» набрала 30 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Виннипег» с 24 очками идет восьмым на Западе.