Расписание КХЛ 22 ноября: «Динамо» Мн — «Спартак» и другие матчи Сегодня, 08:02 Автор: Андрей Моисеев









В субботу, 22 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание. 14:30 Металлург Мг – Адмирал «Адмирал» в трех матчах текущей выездной серии набрал 5 очков из 6 возможных. 17:00 Локомотив – Амур Ярославцы выиграли 8 из 10 последних домашних матчей у хабаровчан. В последних пяти играх разыгрался нападающий «Амура» Александр Гальченюк — 6 (3+3) очков. 17:00 ХК Сочи – Сибирь Встреча двух аутсайдеров сезона. «Сибирь» в матче с московскими динамовцами прервала серию из 13-ти поражений подряд. 17:10 Динамо Мн – Спартак Сможет ли «Спартак» нейтрализовать самую результативную тройку чемпионата Лимож — Пинчук — Энэс? Время начала — московское.



Фото: ХК «Спартак»
















