Расписание КХЛ 22 ноября: «Динамо» Мн — «Спартак» и другие матчи

Сегодня, 08:02 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 22 ноября 2025 года

В субботу, 22 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

14:30 Металлург Мг – Адмирал

«Адмирал» в трех матчах текущей выездной серии набрал 5 очков из 6 возможных.

17:00 Локомотив – Амур

Ярославцы выиграли 8 из 10 последних домашних матчей у хабаровчан. В последних пяти играх разыгрался нападающий «Амура» Александр Гальченюк — 6 (3+3) очков.

17:00 ХК Сочи – Сибирь

Встреча двух аутсайдеров сезона. «Сибирь» в матче с московскими динамовцами прервала серию из 13-ти поражений подряд.

17:10 Динамо Мн – Спартак

Сможет ли «Спартак» нейтрализовать самую результативную тройку чемпионата Лимож — Пинчук — Энэс?

Время начала — московское.

Фото: ХК «Спартак»







