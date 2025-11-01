Хоккей - обозрение

Лидеры бомбардирской гонки НХЛ, лучший из российских игроков Капризов только 16-й

Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

После первой четверти регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 в списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого 16 заброшенных шайб и 20 передач.

На четыре очка отстает форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 32 (9+23). Третье и четвертое место поделили между собой молодые Коннор Бедард из «Чикаго» и Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» — по 31 (13+18).

По 28 результативных баллов набрали Мартин Нечас из «Колорадо» (13+15), Марк Шайфли из «Виннипега» (11+17), Лео Карлссон из «Анахайма» (11+17), Микко Рантанен из «Далласа» (10+18) и защитник «Эвеланш» Кейл Макар (8+20).

Лучший из российских хоккеистов, Кирилл Капризов из «Миннесоты», набрал 26 (12+14) очков и занимает 16-е место в списке. На счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина 23 (5+18) результативных балла.

