Две передачи Задорова помогли «Бостону» победить «Лос-Анджелес»

Бостон выиграл у Лос-Анджелеса в матче НХЛ

«Бостон» выиграл в гостях у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счетом 2:1.

В основное время отличились Морган Гики (49-я минута, у Никиты Задорова — передача) и Йоэль Армиа (54). Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Гики с передач Давида Пастрняка и Задорова.

«Кингз» продолжили серию неудач на домашнем льду — пять очков в восьми матчах на своей площадке.

«Бостон» набрал 26 очков и переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 26 очками идет шестым на Западе.

