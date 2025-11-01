Морган Гики догнал Маккиннона в гонке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Бостона» Морган Гики сделал дубль в победном матче с «Лос-Анджелесом» и догнал Натана Маккиннона в гонке лучших снайперов НХЛ сезона-2025/2026.

На счету обоих хоккеистов по 16 заброшенных шайб. 27-летний Гики проводит лучший сезон в карьере по средней результативности. В среднем он забивает 0,73 шайбы за игру.

Третье и четвертое места в списке лучших с 14 голами делят между собой Бо Хорват из «Айлендерс» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

По 13 точных бросков имеют в активе Коннор Бедард («Чикаго»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Мартин Нечас («Колорадо»), Мэтт Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль») и Брэд Маршан («Флорида»).

Кирилл Капризов этой ночью забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне.