Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с ХК «Сочи». Соглашение рассчитано до конца этого сезона, сообщает официальный сайт команды.

36-летний форвард родился и начал играть в хоккей в Череповце. Кагарлицкий выступал за восемь клубов КХЛ, провел в лиге 816 матчей и набрал 533 (196+337) очка.

В прошлом сезоне хоккеист в 62 матчах в составе нижегородского «Торпедо» забросил 9 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «-9».

В сезоне 2017/2018, выступая за «Северсталь», Кагарлицкий получил «Золотой шлем», который вручается шести лучшим игрокам чемпионата.