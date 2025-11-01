«Металлург» обыграл «Адмирал», Ткачев набрал 40-е очко в сезоне

«Металлург» выиграл по буллитам у «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Магнитогорске завершился со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52). У дальневосточников отличились Дмитрий Завгородний (7, 11) и Даниил Гутик (59). Победный буллит у Романа Канцерова.

Нападающий «Магнитки» Владимир Ткачев записал на свой счет гол и передачу и первым в сезоне достиг отметки в 40 очков. Занимающий в гонке бомбардиров второе место Канцеров отстает на 7 результативных баллов.

«Металлург» набрал 48 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Адмирал» с 26 очками идет девятым на Востоке.