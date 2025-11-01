Расписание НХЛ 23 ноября: «Вашингтон» – «Тампа-Бэй» и другие матчи

Сегодня за океаном по традиции большой игровой день. В ночь на воскресенье, 23 ноября 2025 года, в Национальной хоккейной лиге состоятся 12 матчей. Приводим их расписание.

21:00 Детройт – Коламбус

Тройка лучших бомбардиров «Блю Джекетс» на данный момент — Кирилл Марченко (22 очка), защитник Зак Веренски (19) и Дмитрий Воронков (18).

23:30 Айлендерс – Сент-Луис

«Айлендерс» выиграл шесть из семи последних матчей, у «Сент-Луиса» только одна победа в шести играх.

03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй

Третья встреча между командами в сезоне. Первые две выиграли хозяева льда со счетом 3:2.

03:00 Сан-Хосе – Оттава

Ключ к успеху у «Шаркс» — удачная игра 19-летнего Маклина Селебрини.

03:00 Филадельфия – Нью-Джерси

«Дэвилз» идут вторыми на Востоке, но начали пробуксовывать в связи с потерей Джека Хьюза.

03:00 Флорида – Эдмонтон

«Эдмонтон» завершает семиматчевое выездное турне, в котором он набрал только пять очков.

03:00 Монреаль – Торонто

«Монреаль» проиграл пять матчей подряд, у «Торонто» одна победа в семи последних поединках.

03:00 Питтсбург – Сиэтл

Лучший бомбардир «Пингвинз» в пяти последних встечах — Евгений Малкин, на счету которого 3 (2+1) очка.

04:00 Нэшвилл – Колорадо

«Колорадо» одержал семь побед подряд, «Нэшвилл» за этот отрезок выиграл только один раз.

05:00 Юта – Рейнджерс

«Рейнджерс» мало пропускает (2,64, 4-е место в лиге), но еще меньше забивает (2,50, 30-е место).

06:00 Калгари – Даллас

Вторая команда Западной конференции против главного аутсайдера сезона.

06:00 Анахайм – Вегас

Команды расположились по соседству в турнирной таблице. Матч между ними в Лас-Вегасе 9 ноября завершился победой «Дакс».

Время начала — московское.