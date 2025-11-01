Хоккей - обозрение

Минское «Динамо» забросило шесть шайб «Спартаку», «Амур» — «Локомотиву»

Амур выиграл у Локомотива в матче КХЛ

Минское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «Минск-Арене» завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей отличились Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60).

Красно-белые одержали одну победу в пяти последних играх, минчане выиграли 11 из 13 последних матчей.

«Локомотив» проиграл дома «Амуру» со счетом 4:6. У хабаровчан шайбы забросили Евгений Свечников (2-я минута, 47), Ярослав Дыбленко (6), Ярослав Лихачев (16), Алекс Бродхерст (24) и Кирилл Петьков (38). В составе железнодорожников отличились Максим Березкин (6), Александр Радулов (21), Алексей Береглазов (45) и Егор Сурин (47).

39-летний забросил 14-ю шайбу в сезоне и отметился результативной передачей.

«Амур» победил в Ярославле впервые с 7 ноября 2021 года.

Минское «Динамо» сравнялось по очкам с лидером Западной конференции «Локомотивом» (по 41 очку). «Спартак» с 31 очками занимает седьмое место на Западе. «Амур» расположился на седьмой строчке на Востоке (28).

