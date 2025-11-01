Хоккей - обозрение

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин — без очков

Сегодня, 07:37 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Вашингтон» проиграл на своей площадке «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Брэндон Хагель (3-я минута), Оливер Бьеркстранд (6), Брэндон Хагель (12), Никита Кучеров (19) и Энтони Чирелли (56). У проигравших шайбы забросили Джастин Сурдиф (2), Джейкоб Чикран (26) и Этен Фрэнк (46).

Кучеров провел на льду менее шести минут, забил 10-ю шайбу в сезоне и записал на свой счет две результативные передачи. В начале второго периода хоккеист получил повреждение после силового приема Тома Уилсона и не смог доиграть матч до конца.

Александр Овечкин провел на льду более 23 минут, сделал четыре броска по воротам Юнаса Юханссона и завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Тампа» набрала 26 очков и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Вашингтон» с 24 баллами идет 12-м на Востоке.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


ТАСС добавил Панарину лишние 10 очков за карьеру в НХЛ
Российские хоккеисты набрали в НХЛ 14 очков за один день
Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи
Мичков повздорил с Грицюком в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду»
«Филадельфия» забросила три шайбы за 26 секунд, первую забил Мичков
Голы Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту»
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл»
Никита Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин — без очков


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru