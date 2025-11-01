Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин — без очков

«Вашингтон» проиграл на своей площадке «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Брэндон Хагель (3-я минута), Оливер Бьеркстранд (6), Брэндон Хагель (12), Никита Кучеров (19) и Энтони Чирелли (56). У проигравших шайбы забросили Джастин Сурдиф (2), Джейкоб Чикран (26) и Этен Фрэнк (46).

Кучеров провел на льду менее шести минут, забил 10-ю шайбу в сезоне и записал на свой счет две результативные передачи. В начале второго периода хоккеист получил повреждение после силового приема Тома Уилсона и не смог доиграть матч до конца.

Александр Овечкин провел на льду более 23 минут, сделал четыре броска по воротам Юнаса Юханссона и завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Тампа» набрала 26 очков и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Вашингтон» с 24 баллами идет 12-м на Востоке.