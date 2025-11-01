Никита Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог доиграть до конца матч с «Вашингтоном». Встреча в столице США завершилась со счетом 5:3 в пользу «Лайтнинг».

Российский хоккеист великолепно провел первый период, забросил шайбу и сделал две результативные передачи на Бьеркстранда и Хагеля.

В начале второй двадцатиминутки Кучеров получил повреждение после силового приема форварда хозяев Тома Уилсона и в дальнейшем на лед не выходил.

Характер травмы станет известен позднее, пресс-служба «Тампы» пока отказывается от комментариев.

В 19 матчах текущего сезона Кучеров набрал 22 (10+12) очка и вместе с Джейком Гюнцелем возглавляет список лучших бомбардиров команды.