Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл» Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев









«Питтсбург» проиграл на своем льду «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Кракенов» шайбы забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Победный гол на последней минуте овертайма забил Брэндон Монтур. У проигравших отличились Сидни Кросби (37) и Евгений Малкин (46). Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, в его активе 24 (6+18) очка в 21 матче. «Сиэтл» набрал 27 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» с 25 очками идет девятым на Востоке.



Фото: nhl.com















