Голы Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту» Сегодня, 08:56 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» проиграли в гостях «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился со счетом 3:2. У победителей шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32) и Ник Десимоне (47). В составе гостей отличились Владислав Гавриков (16) и Артемий Панарин (29). Гавриков также ассистировал Панарину и набрал первые очки за последние пять матчей. «Юта» набрала 25 очков и замыкает восьмерку сильнейших в Западной конференции. «Рейнджерс» с 22 баллами занимают 14-е место на Востоке.



Фото: New York Post
















