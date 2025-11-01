Голы Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту»

«Рейнджерс» проиграли в гостях «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Солт-Лейк-Сити завершился со счетом 3:2.
У победителей шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32) и Ник Десимоне (47). В составе гостей отличились Владислав Гавриков (16) и Артемий Панарин (29).
Гавриков также ассистировал Панарину и набрал первые очки за последние пять матчей.
«Юта» набрала 25 очков и замыкает восьмерку сильнейших в Западной конференции. «Рейнджерс» с 22 баллами занимают 14-е место на Востоке.