«Филадельфия» забросила три шайбы за 26 секунд, первую забил Мичков

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Иксфинити Мобайл Арене» завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Ноа Кейтс (10-я минута), Матвей Мичков (13), Тайсон Ферстер (13, 13), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56). У «Дэвилз» шайбы забили Тимо Майер (8) и Нико Хишир (37, 54).

В первом периоде игроки «Флайерз» забросили три шайбы за 26 секунд и показали лучший результат в XXI веке. Рекорд принадлежит хоккеистам «Бостона», которые в 1971 году три раза поражали ворота соперника за 20 секунд.

«Филадельфия» набрала 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Востока, «Нью-Джерси» с 27 очками остался на второй строчке в конференции.