Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду»

«Эдмонтон» выиграл в гостях у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Санрайзе завершился со счетом 6:3.

В составе «Ойлерз» отличились Джек Рословик (1-я минута, 8), Маттиас Экхольм (14), Василий Подколзин (27), Коннор Макдэвид (58) и Мэтт Савуа (58). У проигравших шайбы забросили Антон Лунделль (7), Мэки Самоскевич (31) и Сэм Райнхарт (34).

Подколзин провел на льду почти 16 минут, сделал два броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «+2».

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков и был заменен на Даниила Тарасова после гола Подколзина. Тарасов отстоял свой отрезок на ноль, две последние шайбы игроки канадской команды забивали в пустые ворота.

«Эдмонтон» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Действующий обладатель Кубка Стэнли с 23 баллами идет 13-м на Востоке.