Мичков повздорил с Грицюком в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

Сегодня, 10:19 Автор: Андрей Моисеев




Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз

«Филадельфия» выиграла со счетом 6:3 у «Нью-Джерси» в матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся в ночь на 23 ноября на «Иксфинити Мобайл Арене».

Нападающий «летчиков» Матвей Мичков в конце первого периода повздорил с форвардом «Дэвилз» Арсением Грицюком. Мичков при выходе из зоны соперника ударил Грицюка клюшкой, что вызвало недовольство последнего.

Судьи выписали хоккеисту «Флайерз» четыре минуты, его оппонент отделался двухминутным штрафом.

«Филадельфия» забила в первом периоде три шайбы за 26 секунд, одна из них на счету Мичкова.

