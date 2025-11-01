Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи

В воскресенье 23 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.
14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев
У уфимцев по-прежнему лучшее меньшинство в чемпионате (85,3%). «Нефтехимик» выиграл 5 из 7 последних домашних матчей у «Салавата Юлаева».
15:00 Барыс – Авангард
Первая игра в этом сезоне между командами в Омске завершилась победой омичей со счетом 4:3. До этого «Барыс» выиграл в Астане (6:2).
17:00 Шанхайские Драконы – Ак Барс
«Шанхайские Драконы» взяли 16 из 22 очков на льду «СКА Арены».
17:00 Северсталь – Лада
«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей в сезоне, «Лада» взяла верх в 3 из 4 последних играх в Череповце.
Время начала — московское.