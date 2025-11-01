Хоккей - обозрение

Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи

Сегодня, 11:08 Автор: Андрей Моисеев




Расписание матчей КХЛ на 23 ноября 2025 года

В воскресенье 23 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание.

14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев

У уфимцев по-прежнему лучшее меньшинство в чемпионате (85,3%). «Нефтехимик» выиграл 5 из 7 последних домашних матчей у «Салавата Юлаева».

15:00 Барыс – Авангард

Первая игра в этом сезоне между командами в Омске завершилась победой омичей со счетом 4:3. До этого «Барыс» выиграл в Астане (6:2).

17:00 Шанхайские Драконы – Ак Барс

«Шанхайские Драконы» взяли 16 из 22 очков на льду «СКА Арены».

17:00 Северсталь – Лада

«Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей в сезоне, «Лада» взяла верх в 3 из 4 последних играх в Череповце.

Время начала — московское.

Фото: ХК «Авангард»







