Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи Сегодня, 11:08 Автор: Андрей Моисеев









В воскресенье 23 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Приводим их расписание. 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев У уфимцев по-прежнему лучшее меньшинство в чемпионате (85,3%). «Нефтехимик» выиграл 5 из 7 последних домашних матчей у «Салавата Юлаева». 15:00 Барыс – Авангард Первая игра в этом сезоне между командами в Омске завершилась победой омичей со счетом 4:3. До этого «Барыс» выиграл в Астане (6:2). 17:00 Шанхайские Драконы – Ак Барс «Шанхайские Драконы» взяли 16 из 22 очков на льду «СКА Арены». 17:00 Северсталь – Лада «Северсталь» выиграла 6 из 7 последних матчей в сезоне, «Лада» взяла верх в 3 из 4 последних играх в Череповце. Время начала — московское.



